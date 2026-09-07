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Царьград

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ЮАР направит делегацию на саммит БРИКС под руководством Рамапосы

ЮАР направит делегацию на саммит БРИКС под руководством Рамапосы

Президент ЮАР Сирил Рамапоса возглавит делегацию на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. Группа БРИКС, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, расширяет свое участие новыми странами, начиная с 2024 года.

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