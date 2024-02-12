Энергетики обещали перерасчёт жителям 42 оставшихся в Иванове без тепла домов

Как выяснилось, отопление после аварии вернулось не во все многоэтажки.После ликвидации большой коммунальной аварии, которая лишила тепла 42 многоквартирных дома в Иванове, компания «Т Плюс» ответила на вопросы пострадавших жителей.
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