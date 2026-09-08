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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Актеры, которых невозможно узнать под гримом

Им не нужно скрываться от папарацци за огромными очками. Потому что киногерои, которые принесли известность исполнителям ролей, не имеют ничего общего с их внешностью.

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