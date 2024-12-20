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Царьград

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Приморский суд: 49-летний мужчина за давнее убийство мальчика получил 8 лет

Приморский суд: 49-летний мужчина за давнее убийство мальчика получил 8 лет

В приморском селе Хороль раскрыто преступление 1993 года. Суд приговорил 49-летнего мужчину, ранее работавшего сторожем, к 8 годам строгого режима за убийство 11-летнего мальчика.

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