Свердловские депутаты приняли бюджет-2024 в первом чтении

Депутаты Свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 год. Глава минфина Александр Старков заявил, что бюджет сбалансирован: в нем достаточно денег как для социальной поддержки жителей, так и для бюджетных инвестиций в строительство объектов и ремонт дорог.