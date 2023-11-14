Свердловские депутаты приняли бюджет-2024 в первом чтении

Депутаты Свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 год. Глава минфина Александр Старков заявил, что бюджет сбалансирован: в нем достаточно денег как для социальной поддержки жителей, так и для бюджетных инвестиций в строительство объектов и ремонт дорог.
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