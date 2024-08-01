Почему Украина не Россия: о ком Зеленский в своих выступлениях не сказал ни слова

Владимир Зеленский. REUTERSВчера 3,1K прочитали За последние четыре года я, наверное, один из представителей не самого большого количества наших сограждан, которые по характеру работы вынуждены знакомиться с каждым выступлением ныне "просроченного и жалкого" украинского узурпатора Зеленского.