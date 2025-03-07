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Песков: РФ не знает, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

Песков: РФ не знает, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

В Кремле не располагают информацией о том, как глава Белого дома Дональд Трамп намерен изменить формат участия Соединенных Штатов в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

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