Врач Игнатов: привычка сидеть "нога на ногу" негативно влияет на осанку

Привычка сидеть, закинув одну ногу на другую, многим кажется удобной и безобидной. Тем не менее длительное пребывание в такой позе может негативно сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата и общем самочувствии, рассказал «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- La Repubblica: Ев...
- Милонов резко выс...
- В Хабаровском кра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым