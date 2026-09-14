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«Знаете что? Fuck you!». Джефф Монсон признался, почему поддержал «Единую Россию», разлюбил КПРФ и до сих пор не воюет в окопах на СВО

«Знаете что? Fuck you!». Джефф Монсон признался, почему поддержал «Единую Россию», разлюбил КПРФ и до сих пор не воюет в окопах на СВО

Переехавший в Россию ветеран UFC анонсировал завершение спортивной карьеры и объяснил, почему не пошел в ГосдумуДжеффри Монсон по прозвищу «Снеговик» — американский боец UFC и чемпион мира.

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