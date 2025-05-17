Марочко: ВС РФ продолжают расширение полосы безопасности в сумском приграничье

Буферная зона позволит свести к минимуму обстрелы приграничных районов Курской области.Российские военнослужащие продолжают расширение полосы безопасности в ходе боев в Сумской области, информирует ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
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