Правительство продлило запрет на экспорт дизеля до октября 2026

Правительство России продлило до конца октября 2026 года запрет на экспорт дизельного топлива. Решение принято для обеспечения внутреннего рынка.
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