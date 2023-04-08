“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине AlexCoder“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине AlexCoder Участи незалежных не позавидуешь Действия киевских властей планомерно подталкивают украинское государство к фатальной катастрофе.
“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине AlexCoder“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине AlexCoder Участи незалежных не позавидуешь Действия киевских властей планомерно подталкивают украинское государство к фатальной катастрофе.
Свежие комментарии