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“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине

“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине

“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине AlexCoder“Никому не нужна”: Совбез вынес приговор Украине AlexCoder Участи незалежных не позавидуешь Действия киевских властей планомерно подталкивают украинское государство к фатальной катастрофе.

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