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Ямаль — о своем вкладе в гол сборной Испании в финале ЧМ-2026: «Люди этого не осознают»

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, какую роль сыграл в победном голе Феррана Торреса в финале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

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