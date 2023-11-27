Иван Ургант впервые сделал заявление, что его подставили

Ведущий Иван Ургант опроверг существование Телеграм-канала у шоу «Вечерний Ургант». Иван Ургант выступил с заявлением о фейковом Telegram-канале шоу «Вечерний Ургант», где распространяется дискредитирующая информация.
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