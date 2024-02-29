Избыток санкций от США привел к сокращению мировой торговли

Избыточная санкционная политика США привела к изменению структуры мировой экономики и сокращению мировой торговли, заявил бывший член исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) Хоссейн Аскари.
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