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Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге

Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге

В полуфинале они обыграли первых сеяных Садио Думбия и Фабьена Ребуля – 7:6(3), 6:3. Это будет четвертый совместный финал Рублев и Хачанова.

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