Ивановская область и Узбекистан открывают новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества Перспективные направления партнерства Станислав Воскресенский обсудил с узбекистанскими коллегами в ходе государственного визита Владимира Путина в Республику.
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