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Аргументы и Факты

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Британские метеорологи заявили, что климат XX века исчез

Британские метеорологи заявили, что климат XX века исчез

Специалисты Метеорологического управления Великобритании (Met Office) установили, что климатические сдвиги достигли такого уровня, при котором погодные условия, типичные для начала 1900-х годов, больше не повторятся.

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