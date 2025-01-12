TikTok предупреждает о последствиях, если Верховный суд США разрешит запрет приложения

Адвокаты компании TikTok и ее материнской компании ByteDance предупредили во время слушаний в Верховном суде США по законопроекту, который обязывает продать социальное приложение для обмена видео или запретить его в Соединенных Штатах, что если Конгресс может сделать это с TikTok, то он может нацелиться и на другие компании, сообщает Reuters.