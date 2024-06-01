Две самые большие проблемы Германии

29K прочитали Зачем Германия, замерзая, отодвинула сертификацию «Северного потока – 2», как это может быть связано с телефонным разговором Меркель и Лукашенко и почему для простых немцев ситуация с коронавирусом важнее газа, объяснил Александр Сосновский в программе Владимира Соловьёва «Полный контакт».