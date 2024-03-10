В Пекине состоялось 6-е заседание Бюро ВК НПКСК 14-го созыва

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Шестое заседание Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва, высшего политического консультативного органа КНР, состоялось в субботу в Пекине.
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