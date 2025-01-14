Сегодняшний набор праздников напоминает сладкий подарок, который можно найти под елочкой даже в Старый Новый год: даты такие же разные, как конфетки в шуршащем мешке 😊 🍬 День белоснежных птиц, Праздник осла, День одевания домашних питомцев – это пусть будут мятные карамельки, а у осликов пусть сегодня будет выходной от трудов 🍬 Всемирный день логики и День "Приберитесь в своем доме" – пусть будет тягучая нуга, ибо уборка быстрой не бывает, а логика полезна всю жизнь 🍬 День магазина путешествий, День сотворения мира, Фестиваль бумажных змеев, День сохранения лесов, День поэзии на работе – а это путь будут любимые шоколадные, оставляющие долгое послевкусие и радость.