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Фото-Мир и обо всем...

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Мировые достопримечательности, которые могут скоро исчезнуть

Мировые достопримечательности, которые могут скоро исчезнуть

Памятникам архитектуры может угрожать что угодно: после землетрясения в Италии на Колизее появились новые трещины, из-за проливных дождей разрушаются Помпеи и Петра, а ливерпульский порт вот-вот изуродуют.

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