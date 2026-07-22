Мировые достопримечательности, которые могут скоро исчезнуть

Памятникам архитектуры может угрожать что угодно: после землетрясения в Италии на Колизее появились новые трещины, из-за проливных дождей разрушаются Помпеи и Петра, а ливерпульский порт вот-вот изуродуют.
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