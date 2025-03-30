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Однорукий ветеран СВО схватился с двумя дерзкими этнобандитами. Прокуратура встала на их сторону

Однорукий ветеран СВО схватился с двумя дерзкими этнобандитами. Прокуратура встала на их сторону

Уже второй год не может дойти до суда история с избиением в Петербурге участника СВО Виталия Павловского.

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Комментарии
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С
Станислава
А, зачем на фронте нужны эти трусливые выродки, чтобы стреляли в спину нашим мужикам. Нет их надо расстреливать по закону военного времени. Взяточникам всех мастей нет прощения.
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14 час.
Н
Наталия
Как же все это мерзко!
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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49 мин.
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