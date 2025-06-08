SC: Трамп и Маск могли инсценировать ссору для отключения Украины от Starlink

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могли изобразить ссору, чтобы отключить Украину от системы Starlink и подтолкнуть Киев к переговорам, пишет издание Strategic Culture.
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