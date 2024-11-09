В Японии проведут работу с премьером для ответа на сигнал Путина

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки сообщил РИА Новости, что проведет работу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».