В Японии проведут работу с премьером для ответа на сигнал Путина

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки сообщил РИА Новости, что проведет работу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».
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