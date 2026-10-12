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Песков: Путин и Алиев не обсуждали в Туркмении тему задержанных в Баку россиян

Песков: Путин и Алиев не обсуждали в Туркмении тему задержанных в Баку россиян

Владимир Путин и Ильхам Алиев не поднимали вопрос о задержанных в Азербайджане россиянах во время переговоров в Туркмении.

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