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Царьград

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В Самарской области запустили 97% котельных: Федорищев требует не скрывать проблемы

В Самарской области запустили 97% котельных: Федорищев требует не скрывать проблемы

В Самарской области к теплу подключены 74% многоквартирных домов, а в социальной сфере показатель достигает 91%, при этом глава региона Вячеслав Федорищев потребовал от муниципалитетов не скрывать проблемы с подачей тепла и сообщать о них максимально оперативно.

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