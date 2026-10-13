В Самарской области запустили 97% котельных: Федорищев требует не скрывать проблемы

В Самарской области к теплу подключены 74% многоквартирных домов, а в социальной сфере показатель достигает 91%, при этом глава региона Вячеслав Федорищев потребовал от муниципалитетов не скрывать проблемы с подачей тепла и сообщать о них максимально оперативно.
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