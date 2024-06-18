Жилой дом попал под удар дрона в Белгородской области

Есть пострадавшиеДрон ВСУ атаковал частный дом под Белгородом в ночь на 18 июня. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, ЧП произошло в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.