Прямой эфир с друзьями: мексиканского блогера застрелили около ресторана

У погибшего было около 600 тысяч подписчиков. В основном он снимал комединые видео.Мексиканского блогера по имени Сезар Гастелум застрелили во вторник, 4 августа, когда он вёл прямую трансляцию в интернете, находясь с друзьями возле ресторана быстрого питания.