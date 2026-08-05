Прямой эфир с друзьями: мексиканского блогера застрелили около ресторана

У погибшего было около 600 тысяч подписчиков. В основном он снимал комединые видео.Мексиканского блогера по имени Сезар Гастелум застрелили во вторник, 4 августа, когда он вёл прямую трансляцию в интернете, находясь с друзьями возле ресторана быстрого питания.
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