AFP сообщило о тысяче погибших из-за землетрясения в Афганистане

В результате мощного землетрясения в Афганистане погибло более 1 тыс. человек, спасатели работают всю ночь, сообщило агентство AFP в воскресенье, 8 октября, со ссылкой на представителя правительства талибов Билала Карими (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).