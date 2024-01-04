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Иваново

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Как добраться до Шуи на фестиваль «Русское Рождество» всей семьей

Как добраться до Шуи на фестиваль «Русское Рождество» всей семьей

Как добраться до Шуи на фестиваль «Русское Рождество» всей семьей Самый удобный способ - комфортные «Орланы» - следуют точно по расписанию и вы прибываете в центр Шуи, а до главных локаций фестиваля можно добраться на бесплатном автобусе.

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