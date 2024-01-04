Как добраться до Шуи на фестиваль «Русское Рождество» всей семьей Самый удобный способ - комфортные «Орланы» - следуют точно по расписанию и вы прибываете в центр Шуи, а до главных локаций фестиваля можно добраться на бесплатном автобусе.
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