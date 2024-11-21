Бразилия нашла китайскую замену Starlink

Бразилия на фоне конфликта местных властей с американским предпринимателем Иланом Маском добилась от китайской компании SpaceSail возможности конкурировать с интернет-сервисом Starlink американского миллиардера, заключив с ней соглашение о намерениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.
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