Бразилия нашла китайскую замену Starlink

Бразилия на фоне конфликта местных властей с американским предпринимателем Иланом Маском добилась от китайской компании SpaceSail возможности конкурировать с интернет-сервисом Starlink американского миллиардера, заключив с ней соглашение о намерениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.