Певица Лолита поделилась кадрами с дня рождения матери

Певица Лолита поделилась в личном блоге кадрами с семейного праздника, устроенного в честь матери. Поклонники артистки восхитились именинницей, которой исполнился 81 год, и написали ей много комплиментов под постом.
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