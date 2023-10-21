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Daily Storm

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Сатановский заявил, что Соловьев поступил «единственным возможным для руководителя образом», уволив его

Сатановский заявил, что Соловьев поступил «единственным возможным для руководителя образом», уволив его

Политолог подчеркнул, что продолжает находится на пенсииРоссийский востоковед и экономист Евгений Сатановский сообщил Daily Storm, что «не видит инцидента» в своем увольнении с YouTube-канала «Соловьев Live», а Владимир Соловьев поступил правильно.

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