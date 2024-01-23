Композиторы из Германии, Греции и Хорватии выступят в Москве

На III Международном фестивале современной музыки «Биомеханика» в Московской консерватории состоятся сольные концерты-презентации композиторов Панайотиса Кокораса (Греция), Михаэля Байля (Германия) и Марко Цицилиани (Хорватия), узнали «Известия».
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