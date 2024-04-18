Появились изображения первого ноутбука с чипом Qualcomm Snapdragon X Elite — Lenovo Yoga Slim 7 14 2024 Snapdragon EditionКомпания Lenovo готовит к выпуску ноутбук Yoga Slim 7 14 на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite.
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