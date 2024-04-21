Страна и люди
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Страна и люди

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Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

В Ереване началась подготовка к пересмотру одного из самых священных представлений об армянской истории и армянской нации в целом – отношению к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.

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Комментарии
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Андрей
Пашинян отменит геноцид армян....охренеть.
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14 час.
лл
лина любимцева
Пашинян сдает Армению.... Почему молчат армяне? Потому, что трусливые?
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10 час.

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