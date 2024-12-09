Чего россияне ждут от Трампа, рассказал экономист: «Попробует войти в историю как миротворец и созидатель»

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ФедералПресс. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Максим Кривелевич рассказал, как приход Трампа к власти в США может сказаться на экономической ситуации в России.