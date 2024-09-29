Мишустин приедет в Армению 1 октября

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетит Армению 1 октября для участия в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и пленарной сессии Евразийского экономического форума.
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