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Мишустин приедет в Армению 1 октября

Мишустин приедет в Армению 1 октября

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетит Армению 1 октября для участия в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и пленарной сессии Евразийского экономического форума.

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