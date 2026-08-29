Приморье предупредили о сильных дождях 30 августа и 1 сентября

Правительство Приморского края предупредило о грядущих сильных дождях 30 августа и 1 сентября, которые могут вызвать выход воды из берегов рек и озера Ханка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русский и украине...
- Диаспоры будут пл...
- ВВ Диаспоры будут пл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым