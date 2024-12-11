Косметолог Мадина Байрамукова: как сладости влияют на состояние кожи

Доказано, что сладкоежки гораздо чаще сталкиваются с разными проблемами кожи. Исследования показывают, что людей, регулярно употребляющих пончики, пирожные и шоколадные батончики, ожидают последствия в виде обезвоженной и менее упругой кожи.
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