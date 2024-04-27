Риелтор рассказал о ремонте дороги в Барнауле, которого могут не дождаться его дети

Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как переехал в дом на земле и столкнулся с проблемами Известный барнаульский риелтор, руководитель АН "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал, как из-за высоких цен на недвижимость был вынужден переехать в индивидуальный дом на земле и столкнулся с проблемами отсутствия воды в кране, а также огромной очереди на ремонт дороги к его участку.