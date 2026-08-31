На Земле Франца-Иосифа нашли вытаявшие из вечной мерзлоты кости животных. Что странного обнаружили ученые? Новости палеонтологии-2026.
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