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Царьград

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Турция поможет Украине: тендеры на восстановление стартуют в апреле-мае

Турция поможет Украине: тендеры на восстановление стартуют в апреле-мае

Украина передала Турции портфель проектов для восстановления в 2025 году. Президент Эрдоган заявил о поддержке турецких компаний в устранении последствий конфликта.

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