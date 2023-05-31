«Простите меня!»: Петр Толстой покаялся за то, что учился во Франции и отправлял дочь в США на стажировку

Петр Толстой сделал карьеру не только в журналистике, но еще и в политике. Сейчас он регулярно сталкивается с неудобными вопросами по поводу того, что его дочь находилась в США некоторое время, а он сам получил одно из высших образований во Франции.
Петр Толстой сделал карьеру не только в журналистике, но еще и в политике. Сейчас он регулярно сталкивается с неудобными вопросами по поводу того, что его дочь находилась в США некоторое время, а он сам получил одно из высших образований во Франции.
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