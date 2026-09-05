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Нижегородская правда

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В Нижегородской области на станции в Балахне с рельсов сошли два грузовых вагона

В Нижегородской области на станции в Балахне с рельсов сошли два грузовых вагона

ЧП произошло сегодня, 5 сентября. В 5:46 на станции Правдинск во время маневровых работ, два вагона грузового поезда сошли с рельсов, сообщили в Горьковской железной дороге.

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