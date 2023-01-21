Учащимся колледжа Уссурийска рассказали о подвиге выпускника Никиты Пляшкова

В музее автомобильно-технического колледжа 18 января прошла встреча-беседа (12+) с исполняющим обязанности командира по военно-политической работе одной из воинских частей Уссурийска Александром Сидоровым, начальником военно-политического отделения Дмитрием Егорушковым и председателем Совета ветеранов части Николаем Строковым.
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