Невоенный анализ-44. "На этом наши полномочия всё". 12 ноября 2023.

Юрий Золотарев

А маховичок-то (Истории) раскру-учивается! И скоро начнутся "отказы" и "отлёты" всего, что слабо прикручено... И "отлетать" будет со стррашной скоростью, круша ВСЁ на своём пути! И чем сильнее раскручивается маховичок, тем страшнее "отлёты" и разрушения! Берегись, халтурщики и лжецы!! Только ПРАВДА выстоит! - так было (и будет!) в Истории ВСЕГДА!