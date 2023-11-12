Невоенный анализ-44. "На этом наши полномочия всё". 12 ноября 2023.

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Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
А маховичок-то (Истории) раскру-учивается! И скоро начнутся &quot;отказы&quot; и &quot;отлёты&quot; всего, что слабо прикручено... И &quot;отлетать&quot; будет со стррашной скоростью, круша ВСЁ на своём пути! И чем сильнее раскручивается маховичок, тем страшнее &quot;отлёты&quot; и разрушения! Берегись, халтурщики и лжецы!! Только ПРАВДА выстоит! - так было (и будет!) в Истории ВСЕГДА!
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9 час.
zn
zygmund nedialkow
Похоже евреям снова придётся переселяться и создавать Израиль в другой стране.
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7 час.
евгений Данилов
Саша, Саша, а ведь там твои майданные побратимы. Как ты их кинул втихую. Никогда ты не смоешь с себя пятно майданного певца и где-то идеолога оного.
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6 час.

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