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Пять человек погибли при обстреле Рыльска ВСУ

Пять человек погибли при обстреле Рыльска ВСУ

Ранения получили 12 мирных жителейВ результате массированного ракетного удара по Рыльску Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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